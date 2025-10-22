Chi è Silvio Testi il marito di Lorella Cuccarini | Non so se avrei potuto innamorarmi di uno diverso da lui

Silvio Testi è il marito di Lorella Cuccarini: i due sono legati da una lunga storia d’amore iniziata nei primi anni della sua carriera, suggellata dalle nozze nel 1991. Alla conduttrice e prof di Amici sarà dedicata la seconda puntata di This Is Me, in onda stasera dalle 21:40 su Canale 5. Metà anni Ottanta, Lorella è nel cast di Fantastico al fianco di Pippo Baudo, quando incontra il produttore televisivo Silvio Capitta, meglio conosciuto come Silvio Testi che lavorava alla parte musicale dello show. All’epoca avvieranno un sodalizio artistico, che li porterà alla realizzazione delle sigle tv più note della conduttrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

