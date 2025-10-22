Chi è sceso in piazza dopo l' attentato a Sigfrido Ranucci

Il 21 ottobre siamo stati in Piazza Santi Apostoli, a Roma, dove si è tenuto un presidio per la libertà di stampa, dopo l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.Abbiamo parlato direttamente con lui, con Elly Schlein, con Giuseppe Conte, che hanno parlato del perché difendere l’informazione. 🔗 Leggi su Today.it

