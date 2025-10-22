Chi è Kemal Alagöl il nuovo compagno di Belén Rodriguez forse…

Dopo un periodo di stop televisivo e di riflessione personale, Belén Rodriguez è stata fotografata a Milano in atteggiamenti affettuosi con Kemal Alagöl: una serata insieme, lei che rientra in hotel a cambiarsi prima di partire in treno, lui che la accompagna e le porta la valigia. Nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi, i due si scambiano un bacio in auto: un gesto che rende pubblica una relazione che — a quanto trapela — non sarebbe nata ieri, ma sarebbe stata finora gestita con discrezione. «Sono single e casta» aveva detto in estate Belén Rodriguez. Ora, con l’autunno, la cronaca del cuore racconta altro: una frequentazione che coincide con un ritorno alla scena — un programma radio, un’intervista intima a Belve con Francesca Fagnani — e con un’idea di stabilità cercata “lontano dai riflettori (che in realtà continuano a inseguirla)”. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

