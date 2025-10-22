Chi è Kamel Ghribi il lobbista del governo in medio oriente e Africa che ora punta a Gaza

Ilfoglio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un nome nuovo tra le società italiane interessate alla ricostruzione di Gaza, quello del Gruppo San Donato, il gigante della sanità privata che con Giorgia Meloni a Pal. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

chi 232 kamel ghribi il lobbista del governo in medio oriente e africa che ora punta a gaza

© Ilfoglio.it - Chi è Kamel Ghribi, il lobbista del governo in medio oriente e Africa che ora punta a Gaza

Altri contenuti sullo stesso argomento

232 kamel ghribi lobbistaChi &#232; Kamel Ghribi, il lobbista del governo in medio oriente e Africa che ora punta a Gaza - Dietro c'è l'imprenditore venuto da Sfax, sponsorizzato da Tajani, Sequi e Alfano, che stringe le mani di tutti, da Gheddafi a Papa ... Si legge su ilfoglio.it

Kamel Ghribi incontra Papa “Guida illuminata per sfide del nostro tempo” - CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Il Presidente di GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi ha incontrato Papa Leone XIV. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Kamel Ghribi incontra Papa "Guida illuminata per sfide del nostro tempo" - Il Presidente di GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi ha incontrato Papa Leone XIV. Scrive corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Kamel Ghribi Lobbista