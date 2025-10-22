Chi è il Mandela palestinese l’uomo che Netanyahu teme di più e che da 23 anni è in carcere

In questo scambio di prigionieri Israele ha liberato alcuni terroristi responsabili dell’uccisione di civili inermi ma non ha liberato Marwan Barghouti, il capo militare di Al Fatah, che ha sempre condannato le azioni armate contro i civili israeliani e contestato le accuse mosse contro di lui dal tribunale israeliano. Barghouti è il leader palestinese più acclamato e secondo molti osservatori vincerebbe una competizione elettorale. I media di regime hanno parlato poco del suo restare in carcere perché la sua esistenza dimostra che i palestinesi non sono tutti seguaci di Hamas e quindi – secondo Israele – degni di essere ammazzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

