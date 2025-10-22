Chi è il bambino nella coreografia del Real Madrid contro la Juventus | tutto il mondo lo conosce
Coreografia emozionante al Bernabéu per Real Madrid-Juventus di Champions: il tifo blanco omaggia Lucas Vázquez con l’immagine del bambino madridista diventata simbolo del suo amore per il club. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Scopri la Superior Dance Institute a Bioggio Dal bambino alla mamma, dall’adulto al professionista: attraverso Danza Classica, Moderna, Contemporanea, Hip Hop, Musical e il metodo esclusivo Danzatricità® ? Percorsi mamma-bimbo (0-36 mesi) ? - facebook.com Vai su Facebook