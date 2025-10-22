Chi è Filippo il fratello e batterista di Angelina Mango

Il fratello di Angelina Mango è Filippo, con il quale condivide la passione per la musica: il ragazzo infatti ha consolidato un rapporto professionale con la sorella essendo il batterista della sua band. Il fratello di Angelina Mango: il sodalizio artistico. Stasera la cantante sarà tra gli ospiti di This Is Me, show in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Nato nel 1995, Filippo è il primogenito di Mango e Laura Valente. Come il resto della famiglia, anche il ragazzo ha nutrito sin da bambino una grande passione per la musica, che l’ha portato inizialmente a collaborare con il padre negli ultimissimi lavori, prima della sua scomparsa avvenuta l’8 dicembre 2014, e poi a farsi strada nel panorama musicale insieme alla sorella. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

