Chi c' è dietro a Nora la prima virtual idol made in Monza

Monzatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Nora - per essere precisi NORA??- essendo il suo nome completo scritto in italiano e in giapponese. È il frutto di due anni di lavoro in studio (ma questa volta non si tratta di intelligenza artificiale) ed è la prima virtual idolmade in Italy” con voce reale. Un primato (e un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: C 232 Dietro Nora