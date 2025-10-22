Chery ecco il motore del futuro Fino al 48% di efficienza termica nei nuovi ibridi

Non solo di elettrico vive l’automobile cinese. Anzi, i costruttori del Dragone stanno progressivamente allargando la loro offerta nel vecchio continente con modelli termici e ibridi, a riprova del fatto che la loro offensiva all’automotive europeo non riguarda solo l’elettromobilità. È per questo che all’International User Summit 2025, il colosso Chery – proprietario di brand come Omoda & Jaecoo – ha svelato un piano per sviluppare motori a combustione interna capaci di raggiungere in futuro un’ efficienza termica del 48%, rispetto a un valore medio attuale compreso tra il 38% e il 45%. “Ogni punto percentuale guadagnato nell’efficienza endotermica rappresenta una sfida tecnologica di enorme portata”, si legge in una nota ufficiale del costruttore: “Il team di Ricerca e Sviluppo sta lavorando per superare questi ostacoli attraverso numerose innovazioni dirompenti, tra cui un rapporto di compressione particolarmente elevato di 26:1, manovellismi iperbolici triple-link, un tasso di riutilizzo dei gas di scarico (EGR) del 35% e rivestimenti termoisolanti avanzati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

