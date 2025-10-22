Cheng Li Wun la nuova leader del Kuomintang | la donna che guida l’opposizione a Taiwan

Stabilità e sicurezza da raggiungere attraverso la salvaguardia della pace nella regione. Stop al rafforzamento militare e porte del dialogo apertissime con la Cina. Sono questi i punti chiave dell’agenda di Cheng Li Wun, 55 anni e nuova leader del Kuomintang (Kmt), il partito nazionalista di Taiwan all’opposizione. La signora ha ottenuto 65.122 voti da parte dei membri del Kmt ( 50,15% ) e ha avuto la meglio sul suo principale sfidante, l’ex sindaco di Taipei, Hau Laung Bi n (35,85%), e su altri candidati secondari tra i quali Lo Chih Chiang (10,4%), Chang Ya Chung (1,91%), Cho Po Yuan (1,5%) e Tsai Chih Hung (0,2%). 🔗 Leggi su It.insideover.com

