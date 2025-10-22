Chef Rubio a processo per diffamazione ai danni di David Parenzo per post su X del 2023 l' attivista | Diffonde menzogne anti-palestinesi
Il cuoco è accusato di diffamazione aggravata per un post pubblicato su X contro il giornalista Parenzo dopo l’attacco di Hamas del 2023 L'attivista Chef Rubio è di nuovo chiamato a processo per diffamazione aggravata per la causa palestinese, questa volta dal giornalista di religione ebraica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Diffamazione contro David Parenzo su social, Chef Rubio a processo. Il giornalista in aula: “Dopo il 7 ottobre escalation” - Parenzo testimonia in tribunale: "Dopo il 7 ottobre una escalation di attacchi sui social" ... Riporta ilfattoquotidiano.it
"Suprematista odiatore", Chef Rubio finisce a processo per gli insulti choc contro Parenzo - Nei confronti dell'imputato è contestato il reato di diffamazione con le aggravanti dell'offesa recata col mezzo di un social network di ampia diffusione e della finalità di discriminazione o odio raz ... Secondo msn.com
Chef Rubio di nuovo accusato di diffamazione, stavolta dal giornalista David Parenzo - I personaggi cambiano, ma il fil rouge è sempre quello: Gabriele Rubini finisce di nuovo in tribunale. Si legge su dissapore.com