Che fine ha fatto Marco Columbro? La nuova vita con la compagna Marzia Risaliti | Per la tv sono morto

Oggi Marco Columbro ha cambiato vita, come ha raccontato ai microfoni della trasmissione di Rai 1: “ Ho tralasciato il mondo dello spettacolo – ha spiegato senza alcun rimpianto – e oggi faccio il giornalista. Mi diverto a parlare di prodotti Green su Business24, perché in Italia ci sono grandi imprenditori di cui è giusto raccontare”. E ha accennato anche ai suoi nuovi progetti lavorativi: “Mi manca il teatro più della tv. Sto aspettando una proposta degna, perché se devo tornare lo faccio con una cosa bella. Sto lavorando su un progetto che dirò. Mi hanno fatto una proposta interessantissima che aspettavo da anni: uno spettacolo tratto da un film molto noto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

