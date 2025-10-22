Che fine ha fatto Marco Columbro? La nuova vita con la compagna Marzia Risaliti | Per la tv sono morto
Oggi Marco Columbro ha cambiato vita, come ha raccontato ai microfoni della trasmissione di Rai 1: “ Ho tralasciato il mondo dello spettacolo – ha spiegato senza alcun rimpianto – e oggi faccio il giornalista. Mi diverto a parlare di prodotti Green su Business24, perché in Italia ci sono grandi imprenditori di cui è giusto raccontare”. E ha accennato anche ai suoi nuovi progetti lavorativi: “Mi manca il teatro più della tv. Sto aspettando una proposta degna, perché se devo tornare lo faccio con una cosa bella. Sto lavorando su un progetto che dirò. Mi hanno fatto una proposta interessantissima che aspettavo da anni: uno spettacolo tratto da un film molto noto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Piccolo recap di questo fine settimana Bavarese Grazie infinite a Marco per questa meravigliosa opportunità e la compagnia super. Ci vediamo in primavera Monaco - facebook.com Vai su Facebook
Che fine ha fatto Marco Marchionni? La nuova vita dell’ex giocatore della Juventus - Dopo una lunga carriera come centrocampista, anche nella Juventus, Marco Marchionni è diventato allenatore e guida il Ravenna. Come scrive juvedipendenza.net
Marco Ferradini, che fine ha fatto il cantante di Teorema: età, Sanremo, festivalbar, carriera. Ecco cosa fa ora l'artista - Nel corso della sua carriera ha fatto anche il vocalist in sigle di cartoni animati come Atlas UFO Robot. Riporta ilmessaggero.it
Marco Ferradini, che fine ha fatto il cantante di Teorema: età, Sanremo, festivalbar, carriera. Ecco cosa fa ora l'artista - Marco Ferradini, nasce a Como il 28 luglio 1949, inizia la sua carriera musicale militando in gruppi come Yu Kung, dediti alla musica popolare, e L’Enorme Maria, progetto fondato dall’amico Simonluca, ... Lo riporta ilmessaggero.it