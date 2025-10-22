Che cos’è la fantomatica macchina di Majorana di cui oggi si discute in Parlamento
L’imprenditore Rolando Pelizza raccontava di avere ricevuto da Majorana l’incarico di costruire un dispositivo capace di annichilire la materia, produrre energia infinita, trasformare materiali comuni in oro e persino ringiovanire le persone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
La Lega porta in Senato la “magica” macchina di Majorana. Gli scienziati: “Nessuna prova della sua efficacia” - Un convegno voluto da Centinaio sul controverso apparecchio che trasmuterebbe materia in oro. Lo riporta ilfattoquotidiano.it