Che cos’è la fantomatica macchina di Majorana di cui oggi si discute in Parlamento

Vanityfair.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’imprenditore Rolando Pelizza raccontava di avere ricevuto da Majorana l’incarico di costruire un dispositivo capace di annichilire la materia, produrre energia infinita, trasformare materiali comuni in oro e persino ringiovanire le persone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Che cos'è la fantomatica «macchina di Majorana» di cui oggi si discute in Parlamento

