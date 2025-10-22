Che Castagnata! prima edizione a Savignone con gastronomia e intrattenimento
La Parrocchia di San Bartolomeo di Vallecalda a Savignone organizza la prima edizione di “Che Castagnata!” domenica 26 ottobre presso la piazza della Chiesa. Giornata di festa con gastronomia, intrattenimento e giochi per i più piccoli.Dalle 12 panini con salsiccia, crepes, caldarroste e vin. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
