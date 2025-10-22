ChatGPT ora naviga nel web | Atlas è il browser invisibile che cambia tutto
La guerra dei browser entra in una nuova era. OpenAI ha svelato ChatGPT Atlas, un browser completamente ripensato attorno all’intelligenza artificiale che elimina la tradizionale barra di ricerca per sostituirla con ChatGPT come cuore pulsante dell’esperienza di navigazione. L’annuncio è arrivato martedì 21 ottobre con una livestream che ha messo fine alle speculazioni innescate poche ore prima da un misterioso video teaser pubblicato sui social della compagnia. Atlas rappresenta la mossa più audace di OpenAI nel suo confronto diretto con Google, che domina il mercato dei browser attraverso Chrome, utilizzato dalla stragrande maggioranza degli utenti internet a livello globale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
