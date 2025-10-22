ChatGPT Atlas il browser di OpenAI che porta l’AI al centro del web | rivoluzione o rischio per l’informazione?

Con ChatGPT Atlas, OpenAI non presenta solo un nuovo browser, ma propone un’idea diversa di Internet: un web dove l’utente non è più costretto a cercare, confrontare e cliccare tra decine di risultati, ma può semplicemente chiedere e ottenere risposte pronte. Atlas porta l’intelligenza artificiale al centro della navigazione, trasformando il browser in un assistente che ti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - ChatGPT Atlas, il browser di OpenAI che porta l’AI al centro del web: rivoluzione o rischio per l’informazione?

