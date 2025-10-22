Champions | Real Madrid - Juventus 1-0

Agi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Nella notte delle stelle del Santiago Bernabeu, la Juventus non riesce a ritrovare i tre punti ma esce con tante buone sensazioni dalla partita giocata contro il Real Madrid nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Alla fine, vincono per 1-0 i Blancos (gol di Bellingham ), che proseguono a punteggio pieno, mentre i bianconeri rimangono fermi a due punti e dovranno necessariamente cambiare marcia nei prossimi appuntamenti, ripartendo proprio dallo spirito di questa sera. Qualche sorpresa nell'undici iniziale di Igor Tudor, che lancia dal primo minuto Vlahovic in attacco e lascia in panchina Locatelli a centrocampo. 🔗 Leggi su Agi.it

champions real madrid juventus 1 0

© Agi.it - Champions: Real Madrid - Juventus 1-0

News recenti che potrebbero piacerti

champions real madrid juventusReal Madrid-Juventus 1-0, risultato finale della partita di Champions League: decide Bellingham, gli highlights - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it

champions real madrid juventusReal Madrid-Juventus 1-0, super Di Gregorio non salva Tudor: decide Bellingham - 0 oggi, mercoledì 22 ottobre, contro i bianconeri nella terza giornata della massima competizione europea grazie al gol di ... Come scrive adnkronos.com

champions real madrid juventusReal Madrid-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - I bianconeri di Tudor fanno visita ai blancos di Xabi Alonso nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Champions Real Madrid Juventus