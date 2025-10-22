Champions | Real Madrid-Juventus 1-0

Lapresse.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 ott. (LaPresse) – Nella terza giornata della prima fase della Champions league il Real Madrid batte la Juventus 1-0 al Santiago Bernabeu. Buon match dei bianconeri che hanno provato a mettere in difficoltà gli avversari sin dai primi minuti di gioco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

champions real madrid juventus 1 0

© Lapresse.it - Champions: Real Madrid-Juventus 1-0

