Il regolamento della nuova Champions attribuisce un ruolo chiave alla “differenza reti” accumulata dalle varie squadre nelle otto partite della fase a gironi. Ed è questo il motivo per cui ieri sera – sul punteggio di 6-2 in favore del Psv – l’arbitro Daniel Siebert ha assegnato 4 minuti di recupero, nonostante gli olandesi avessero messo in Napoli alle corde da un bel po’ di tempo. Leggi anche: Napoli, il 6-2 dal Psv somiglia al 5-0 subito dall’Inter col Psg: almeno quella era una finale di Champions (Gazzetta) In campionato si sarebbe fischiato allo scoccare del 90?, in Europa ormai è diverso: e questo è un concetto chiaro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Champions, perché il 6-2 di Eindhoven potrebbe aver inguaiato il Napoli