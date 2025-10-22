Champions Napoli una batosta da digestire
Il Napoli travolto 6â€‘2 da PSV Eindhoven: serata da dimenticare in Champions League. Ãˆ stata una serata da incubo per gli azzurri di Antonio Conte che ieri, nella 3Âª giornata della UEFA Champions League 2025â€‘26, sono usciti praticamente travolti dalla furia del PSV: un pesantissimo 6â€‘2 sul campo del club olandese. Primo tempo, tutto facileâ€¦ per il Napoli?. La partita era cominciata con la giusta carica per il Napoli: al 31â€² lo scozzese Scott McTominay di testa ha portato in vantaggio la squadra ospite con un bel colpo su cross di Leonardo Spinazzola. Ma Ã¨ proprio lÃ¬ che Ã¨ iniziato il tracollo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Champions: l'Inter fa poker, il Napoli crolla e stasera missione impossibile per la Juve col Real Madrid - X Vai su X
Conte, è una dura lezione questo Psv-Napoli 6-2: l’allenatore commenta così la disfatta della sua squadra in Champions League, gli azzurri riusciranno a rialzarsi già contro l’Inter secondo voi? - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, un crollo inaccettabile - Seconda sconfitta consecutiva, la quarta esterna di fila, ottava partita senza mantenere la porta inviolata con 16 gol subi ... Segnala msn.com
Man. City-Napoli 2-0: video, gol e highlights - Al 21’ fa espellere Di Lorenzo per un fallo su chiara occasione da rete e al 56’ sblocca il match con un ... Da sport.sky.it
Napoli-Sporting 2-1: video, gol e highlights - Primi tre punti in Champions per il Napoli dopo il ko dell’esordio a Manchester con il City. Lo riporta sport.sky.it