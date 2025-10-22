Champions Napoli una batosta da digestire

Il Napoli travolto 6â€‘2 da PSV Eindhoven: serata da dimenticare in Champions League. Ãˆ stata una serata da incubo per gli azzurri di Antonio Conte che ieri, nella 3Âª giornata della UEFA Champions League 2025â€‘26, sono usciti praticamente travolti dalla furia del PSV: un pesantissimo 6â€‘2 sul campo del club olandese. Primo tempo, tutto facileâ€¦ per il Napoli?. La partita era cominciata con la giusta carica per il Napoli: al 31â€² lo scozzese Scott McTominay di testa ha portato in vantaggio la squadra ospite con un bel colpo su cross di Leonardo Spinazzola. Ma Ã¨ proprio lÃ¬ che Ã¨ iniziato il tracollo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it