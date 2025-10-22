Champions League Real Madrid-Juventus 1-0 Il cuore non basta | gol e highlights

La Juventus esce sconfitta ma a testa alta dal Santiago Bernabeu. Nella terza giornata della League Phase di Champions League, il Real Madrid supera i bianconeri 1-0 grazie al gol di Jude Bellingham al 57’, arrivato dopo un palo colpito da Vinicius. Seconda battuta d’arresto consecutiva dei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Champions League: dopo 45’ Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga in parità a reti inviolate Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/calcio-champions-league-girone-unico-terza-giornata-juventus-inte - facebook.com Vai su Facebook

? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X

Riepilogo Champions League: Bayern e Real Madrid a punteggio pieno, pari Atalanta, cinque gol per Liverpool e Chelsea - Le merengues battono di misura la Juventus e rimangono in testa con altre quattro squadre, a conclusione di una giornata ricchissima di gol. Scrive it.uefa.com

Real Madrid-Juventus 1-0, risultato finale della partita di Champions League: decide Bellingham, gli highlights - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

Real Madrid-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming - Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming ... Segnala sport.sky.it