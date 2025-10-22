Champions League Real Madrid-Juventus 1-0 | decide Bellingham

Madrid (Spagna), 22 ottobre 2025 - Al Santiago Bernabeu le occasioni non mancano su ambo i fronti, ma alla fine a far festa è il Real Madrid, che al 57' capitalizza il proprio dominio con Bellingham, bravo a ribadire nel sacco la palla scagliata da Vinicius Junior sul palo. Al palo, quello metaforico, si ferma la Juventus, che nel finale prova a imbastire il forcing a caccia di un pareggio che avrebbe un sapore ben diverso dai tanti collezionati finora in stagione. Invece, niente da fare e così i punti per i bianconeri restano appena 2 dopo 3 giornate di Champions League disputate: urge accelerare il passo prima di perdere il treno buono almeno per gli spareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

