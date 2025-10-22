Champions League Osimhen trascina il Galatasaray e i turchi sognano la qualificazione Primo stop per il Qarabag | il resoconto delle 18 | 45

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Champions League, le prime due partite di questo mercoledì si sono concluse con il punteggio di 3-1 per le squadre di casa. Come cambia la classifica Un tardo pomeriggio che ha visto il primo stop del Qarabag. Dopo le prime due vittorie, il club azero cade in casa dell’Athletic Bilbao con il punteggio di 3-1. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

champions league osimhen trascina il galatasaray e i turchi sognano la qualificazione primo stop per il qarabag il resoconto delle 18 45

© Calcionews24.com - Champions League, Osimhen trascina il Galatasaray e i turchi sognano la qualificazione. Primo stop per il Qarabag: il resoconto delle 18:45

Argomenti simili trattati di recente

champions league osimhen trascinaOsimhen trascina il Galatasaray verso gli ottavi di Champions - Doppietta contro il Bodo/Glimt per Osimhen che a Sky viene accostato ad Haaland e Mbappé come miglior centravanti del momento ... ilnapolista.it scrive

champions league osimhen trascinaOsimhen da urlo: doppietta e vittoria per il Galatasaray. Primo successo per l'Athletic Bilbao - I baschi ribaltano il Qarabag, passato in vantaggio dopo appena 50 secondi ... Scrive msn.com

champions league osimhen trascinaChampions, Qarabag ribaltato! Athletic e Galatasaray calano il tris: la classifica aggiornata - Il mercoledì di Champions League si è aperto con due vittorie interne nei match disputati alle 18. Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Champions League Osimhen Trascina