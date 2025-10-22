Champions League Inter aumentano i ricavi minimi | la nuova cifra

Internews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Champions League Inter, tutti i numeri del club nerazzurro per i ricavi derivati dalla massima competizione europea. I dettagli. Prosegue a gonfie vele il cammino dell’ Inter in Champions League: con il netto 4-0 sul campo dell’ Union Saint-Gilloise, la squadra di Cristian Chivu si è portata in testa alla classifica del proprio girone, a pari merito con PSG e Arsenal, a quota 9 punti. Una vittoria che non solo consolida la leadership dei nerazzurri nel girone, ma porta anche importanti ricavi economici al club, grazie ai bonus e alle quote distribuite dalla UEFA per la partecipazione alla competizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

champions league inter aumentano i ricavi minimi la nuova cifra

© Internews24.com - Champions League Inter, aumentano i ricavi minimi: la nuova cifra

Scopri altri approfondimenti

champions league inter aumentanoInter: tre vittorie su tre in Champions senza subire gol - Dopo la vittoria contro la Roma in campionato, l'Inter vince anche in Belgio. Scrive sport.sky.it

champions league inter aumentanoL’Inter non sbaglia in Champions e ora punta il Napoli - L'Inter fa il proprio dovere in Champions League ed ora si prepara alla super sfida di sabato in casa del Napoli. Secondo interdipendenza.net

champions league inter aumentanoRiepilogo Champions League: poker Inter, il Napoli crolla ad Eindhoven - L’Inter segna quattro gol contro e il Napoli ne subisce sei alla terza giornata di UEFA Champions League, che inizia con una valanga di reti e alcune vittorie schiaccianti. it.uefa.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Champions League Inter Aumentano