Champions League il Real Madrid batte la Juventus al Santiago Bernabeu

Nella terza giornata della prima fase della Champions league il Real Madrid batte la Juventus 1-0 al Santiago Bernabeu. Buon match dei bianconeri che hanno provato a mettere in difficoltà gli avversari sin dai primi minuti di gioco. Al 7' sgroppata di Kalulu sulla destra e cross basso per Vlahovic che però viene anticipato da Asensio prima di poter battere a rete. Al 26' Real pericoloso con Tchouaméni che colpisce quasi a botta sicura, trovando la provvidenziale deviazione di Kalulu. Nel finale di prima frazione grande azione di Mbappé sulla destra. Il francese salta due uomini e serve Militao che dal limite spara alto di poco.

