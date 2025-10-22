Champions League | i risultati di Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga
Seconda serata di Champions League con due italiane impegnate in campo: dopo Inter e Napoli, questa sera è stata la volta di Juventus e Atalanta. I risultati. Dopo il brutto ko del Napoli e la vittoria netta dell’Inter, questa sera in campo sono scese per il calcio italiano sia la Juventus sia l’ Atalanta. Rispettivamente contro Real Madrid e Slavia Praga. I bianconeri per superare un momento negativo e delicato, i nerazzurri per prendere più coraggio e consapevolezza in sé stessi. Juventus e Atalanta, i risultati delle due italiane in Champions League. Non sono state partite semplici né quella dell’Atalanta né quella della Juventus. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Champions League: Real Madrid-Juventus 1-0 e Atalanta-Slavia Praga 0-0. “Blancos” a punteggio pieno, Tudor e Juric sotto esame Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/calcio-champions-league-girone-unico-terza-gi - facebook.com Vai su Facebook
? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X
Real Madrid-Juventus 1-0, risultato finale della partita di Champions League: decide Bellingham, gli highlights - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive
Champions League, alle 21 Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juventus. Le formazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, alle 21 Atalanta- Scrive tg24.sky.it
Champions League, Real Madrid-Juventus 1-0: decide Bellingham - in dell'inglese basta a punire i bianconeri, che soffrono ma al contempo nel finale sfiorano il pareggio che invece non arriva: ora la classifica si fa complessa ... sport.quotidiano.net scrive