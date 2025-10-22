Champions League | i risultati di Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga

Sportface.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda serata di Champions League con due italiane impegnate in campo: dopo Inter e Napoli, questa sera è stata la volta di Juventus e Atalanta. I risultati. Dopo il brutto ko del Napoli e la vittoria netta dell’Inter, questa sera in campo sono scese per il calcio italiano sia la Juventus sia l’ Atalanta. Rispettivamente contro Real Madrid e Slavia Praga. I bianconeri per superare un momento negativo e delicato, i nerazzurri per prendere più coraggio e consapevolezza in sé stessi. Juventus e Atalanta, i risultati delle due italiane in Champions League. Non sono state partite semplici né quella dell’Atalanta né quella della Juventus. 🔗 Leggi su Sportface.it

