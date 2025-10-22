Champions League Atalanta-Slavia Praga | si rivede Zalewski dal 1'

Sport.quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 22 ottobre 2025 – Reduce dal pareggio a reti bianche in campionato contro la Lazio, l’Atalanta è pronta a rituffarsi in UEFA Champions League. Questa sera, infatti, i nerazzurri affronteranno alle ore 21 alla New Balance Arena lo Slavia Praga (diretta su Sky Sport e streaming su Sky Go e Now) nel terzo atto della massima competizione europea per club. La Dea si presenta al calcio d’inizio con tre punti in classifica contro il solo dello Slavia, attualmente ventinovesimo, ma mister Ivan Juric preferisce prendere comunque l’impegno con le molle: “Resta il rammarico di aver fatto, pur senza vincere, una grande partita contro la Lazio – spiega il tecnico dei nerazzurri ai canali ufficiali del club –, ma la squadra sta bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

champions league atalanta slavia praga si rivede zalewski dal 1

© Sport.quotidiano.net - Champions League, Atalanta-Slavia Praga: si rivede Zalewski dal 1'

Argomenti simili trattati di recente

champions league atalanta slaviaAtalanta-Slavia Praga: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere la Champions League in tempo reale - Slavia Praga, gara valida per la terza giornata della prima fase di Champions League, è in programma alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su ... Da tuttosport.com

champions league atalanta slaviaPagina 2 | Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in tv? Sky o Prime Video, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul terzo impegno in Champions League della Dea di Ivan Juric: le probabili scelte dei due allenatori ... Lo riporta corrieredellosport.it

champions league atalanta slaviaDove vedere Atalanta-Slavia Praga in tv? Sky o Prime Video, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul terzo impegno in Champions League della Dea di Ivan Juric: le probabili scelte dei due allenatori ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Champions League Atalanta Slavia