La Juve perde 1-0 al Bernabeu di Madrid. Guardare alla prestazione e non al risultato, sapendo che uscire indenni dal Santiago Bernabeu sarebbe stato, comunque, molto difficile. Nonostante l’astinenza di vittorie e un percorso Champions che si fa tortuoso (restano due i punti nel girone), la Juve emerge dalla battaglia di Madrid con nuove consapevolezze e la possibilità di rilanciare la sua stagione, in Europa e in Italia. Mai intimoriti dalla platea di campioni schierati da Xabi Alonso, gli uomini di Igor Tudor si sono resi protagonisti di una prestazione gagliarda e possono recriminare per alcune occasioni fallite, prima e dopo il gol di Bellingham che ha deciso la partita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions, la Juve perde a Madrid 1 – 0: Bellingham fa volare il Real