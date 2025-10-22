Champions | Juve battuta pari Atalanta

22.57 Juve battuta a Madrid dal Real (1-0), l'Atalanta fa 0-0 con lo Slavia Praga. Al Bernabeu, buon avvio Juve che si difende bene e spaventa il Real.'Blancos' poi pericolosi con Mbappè (miracolo di Di Gregorio) e Militao.A inizio ripresa Courtois salva sul lanciatissimo Vlhaovic.Spagnoli avanti al 57':tiro di Vinicius sul palo,Bellingham ribadisce in rete. Di Gregorio evita raddoppio. Nel finale Openda va a un soffio dal pari. A Bergamo,tante occasioni ma niente gol Krstovic manca 2 volte il vantaggio.Nel 2° tempo chance Sulemana, para Markovic. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

