Champions | Juve battuta in casa Real 1-0 Decide Bellingham Atalanta bloccata dallo Slavia 0-0 Risultati e classifica

Firenzepost.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trafitta dal gol di Bellingham che dà la vittoria al Real, la Juve emerge dalla battaglia di Madrid con nuove consapevolezze e la possibilità di rilanciare la sua stagione, in Europa e in Italia. Mai intimoriti dalla platea di campioni schierati da Xabi Alonso, gli uomini di Igor Tudor si sono resi protagonisti di una prestazione gagliarda e possono recriminare per alcune occasioni fallite, prima e dopo il gol di Bellingham che ha deciso la partita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

