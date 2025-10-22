Champions | Inter vince 0-4 a Bruxelles Primo gol europeo di Esposito Napoli travolto in Olanda 6-2 Risultati e classifica

Firenzepost.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter vince in casa dell'Union Saint-Gilloise facendo poker: 0-4. Soffre in avvio, la squadra di Chivu, poi in cinque minuti segna due gol e dilaga nella ripresa. Con i gol di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu ed Esposito, conquistando la terza vittoria su tre in Champions League L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

