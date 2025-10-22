Champions | Atalanta-Slavia Praga 0-0

Roma, 22 ott. (LaPresse) – Finisce 0-0 il match di Bergamo tra Atalanta e Slavia Praga, valido per la terza giornata della prima fase della Champions league. Pareggio tutto sommato giusto, nonostante le occasioni per gli uomini di Juric non siano mancate. Al 27? e al 28? doppia chance per Krstovic che manca l’appuntamento con il gol. Al 39? De Ketelaere sfiora la rete del vantaggio con gran tiro dal limite dell’area. Al 51? Carnesecchi respinge una bella punizione di Provod, mentre al 78? Sadilek sfiora il vantaggio con un gran tiro dal limite. L’Atalanta sale a quattro punti in classifica, lo Slavia Praga a due. 🔗 Leggi su Lapresse.it

