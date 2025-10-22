Chainsaw Man – Il Film | La Storia Di Reze arriva nelle sale!
Al cinema da domani, giovedì 23 ottobre, Chainsaw Man – Il Film: La Storia Di Reze prodotto dallo studio MAPPA, diretto da Tatsuya Yoshihara (la serie di Black Clover e Chainsaw Man ) con la sceneggiatura di Hiroshi Seko ( Gachiakuta, Jujutsu Kaisen, Dan Da Dan, Attack on Titan ). Tratto dalla storia originale “Chainsaw Man” di Tatsuki Fujimoto (pubblicata in serie su Shonen Jump+ di Shueisha), è ambientato in un mondo in cui i demoni nascono dalle paure umane e racconta la storia di Denji, un ragazzo che lavora come cacciatore di demoni insieme al fedele cane “Diavolo Motosega” Pochita. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Argomenti simili trattati di recente
Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze è un buon film anime, meno godibile per i neofiti o per chi non ha apprezzato fino in fondo l'anime del 2022, ma che sicuramente convincerà i fan sfegati della serie. La nostra recensione https://it.ign.com/chainsaw-ma - X Vai su X
BOOM. È così che inizia tutto. Il fenomeno mondiale #ChainsawMan arriva al cinema con un film originale, #ChainsawManIlFilm: La Storia di Reze. Non perderlo da giovedì 23 ottobre a #CinecityMantova, lunedì 27 in versione originale sottotitolata! - facebook.com Vai su Facebook
Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze - Recensione - anime che ha conquistato il box office globale con oltre 660 milioni di dollari, superando persino I Fantastici Quattro e ... it.ign.com scrive
Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, la recensione dell'anime dello studio MAPPA - Chainsaw Man Il Film La Storia di Reze recensione anime studio MAPPA da manga di Tatsuki Fujimoto quando esce uscita 23 ottobre 2025 ... Si legge su comingsoon.it
“Chainsaw Man”: il film atteso arriva finalmente in Italia - Il film “Chainsaw Man” atteso dai fan arriva finalmente in Italia, promettendo emozioni e avventure senza precedenti. Segnala libreriamo.it