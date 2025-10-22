Al cinema da domani, giovedì 23 ottobre, Chainsaw Man – Il Film: La Storia Di Reze prodotto dallo studio MAPPA, diretto da Tatsuya Yoshihara (la serie di Black Clover e Chainsaw Man ) con la sceneggiatura di Hiroshi Seko ( Gachiakuta, Jujutsu Kaisen, Dan Da Dan, Attack on Titan ). Tratto dalla storia originale “Chainsaw Man” di Tatsuki Fujimoto (pubblicata in serie su Shonen Jump+ di Shueisha), è ambientato in un mondo in cui i demoni nascono dalle paure umane e racconta la storia di Denji, un ragazzo che lavora come cacciatore di demoni insieme al fedele cane “Diavolo Motosega” Pochita. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Chainsaw Man – Il Film: La Storia Di Reze arriva nelle sale!