Chainsaw Man – Il Film | La Storia Di Reze arriva nelle sale!

Al cinema da domani, giovedì 23 ottobre,  Chainsaw Man – Il Film: La Storia Di Reze   prodotto dallo studio MAPPA, diretto da Tatsuya Yoshihara (la serie di  Black Clover  e  Chainsaw Man ) con la sceneggiatura di Hiroshi Seko ( Gachiakuta,  Jujutsu Kaisen,   Dan Da Dan,  Attack on Titan ). Tratto dalla storia originale “Chainsaw Man” di Tatsuki Fujimoto (pubblicata in serie su Shonen Jump+ di Shueisha), è ambientato in un mondo in cui i demoni nascono dalle paure umane e racconta la storia di Denji, un ragazzo che lavora come cacciatore di demoni insieme al fedele cane “Diavolo Motosega” Pochita. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

