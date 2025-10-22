Cesare Cremonini è il primo grande ospite annunciato alla Milano Music Week 2025
, il cantautore presenterà Cremonini Live25, l’album live, con un talk. . Il cantautore presenterà Cremonini Live25, l’album live in uscita sulle piattaforme digitali e in formato fisico il 21 novembre, testimonianza e racconto del tour che ha entusiasmato gli stadi di tutt’Italia quest’estate e ritratto di un artista al massimo della sua forza creativa e della sua capacità di unire diverse generazioni di pubblico. Il talk con Cesare Cremonini si terrà giovedì 20 novembre alle ore 15. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
askanews. . Al GialappaShow la parodia di Cesare Cremonini è "poetica" - facebook.com Vai su Facebook
21 Novembre, CREMONINILIVE25, il nuovo album live. Pre ordine in tutte le versioni qui: https://cesarecremonini.bio.to/live25 - X Vai su X
CESARE CREMONINI è il primo ospite annunciato alla MILANO MUSIC WEEK il 20 novembre al Piccolo Teatro Grassi di Milano - 30 al Piccolo Teatro Grassi (via Rovello 2, Milano), dove presenterà CREMONINI LIVE25, l’album live in uscita il 21 ... Riporta newsic.it
Cesare Cremonini, chi è Caterina Licini: ex ballerina di Amici e compagna del cantante. Dal tour alle vacanze a Panarea, la situazione - Dalla data numero zero a Lignano Sabbiadoro a fine tour, fino alle vacanze in barca, in giro per il Mediterraneo. Si legge su ilmessaggero.it
Cesare Cremonini, il nuovo disco a fine settembre - Tra un mese esatto uscirà “Il primo bacio sulla luna”, il nuovo album di Cesare Cremonini, già anticipato dal singolo “Dicono di me”. Segnala rockit.it