Cesare Cremonini è il primo grande ospite annunciato alla Milano Music Week 2025

, il cantautore presenterà Cremonini Live25, l’album live, con un talk. . Il cantautore presenterà Cremonini Live25, l’album live in uscita sulle piattaforme digitali e in formato fisico il 21 novembre, testimonianza e racconto del tour che ha entusiasmato gli stadi di tutt’Italia quest’estate e ritratto di un artista al massimo della sua forza creativa e della sua capacità di unire diverse generazioni di pubblico. Il talk con Cesare Cremonini si terrà giovedì 20 novembre alle ore 15. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

