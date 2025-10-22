Cesare Cremonini è il primo grande ospite annunciato alla Milano Music Week 2025

Spettacolo.eu | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, il cantautore presenterà Cremonini Live25, l’album live, con un talk. . Il cantautore presenterà Cremonini Live25, l’album live in uscita sulle piattaforme digitali e in formato fisico il 21 novembre, testimonianza e racconto del tour che ha entusiasmato gli stadi di tutt’Italia quest’estate e ritratto di un artista al massimo della sua forza creativa e della sua capacità di unire diverse generazioni di pubblico. Il talk con Cesare Cremonini si terrà giovedì 20 novembre alle ore 15. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

cesare cremonini 232 il primo grande ospite annunciato alla milano music week 2025

© Spettacolo.eu - Cesare Cremonini è il primo grande ospite annunciato alla Milano Music Week 2025

Scopri altri approfondimenti

cesare cremonini 232 primoCESARE CREMONINI &#232; il primo ospite annunciato alla MILANO MUSIC WEEK il 20 novembre al Piccolo Teatro Grassi di Milano - 30 al Piccolo Teatro Grassi (via Rovello 2, Milano), dove presenterà CREMONINI LIVE25, l’album live in uscita il 21 ... Riporta newsic.it

Cesare Cremonini, chi &#232; Caterina Licini: ex ballerina di Amici e compagna del cantante. Dal tour alle vacanze a Panarea, la situazione - Dalla data numero zero a Lignano Sabbiadoro a fine tour, fino alle vacanze in barca, in giro per il Mediterraneo. Si legge su ilmessaggero.it

Cesare Cremonini, il nuovo disco a fine settembre - Tra un mese esatto uscirà “Il primo bacio sulla luna”, il nuovo album di Cesare Cremonini, già anticipato dal singolo “Dicono di me”. Segnala rockit.it

Cerca Video su questo argomento: Cesare Cremonini 232 Primo