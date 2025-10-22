Cervo morto sul pick-up | due ragazzi denunciati per bracconaggio

Operazione antibracconaggio del corpo forestale regionale sull’altopiano di Lauco, dove due giovani sono stati denunciati per l’uccisione illegale di un cervo. L’intervento è scattato nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, nell’ambito di un servizio congiunto delle stazioni forestali di Villa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altre letture consigliate

Tragedia durante una battura di caccia: precipita in un dirupo mentre recupera un cervo, Edoardo Val è morto a 75 anni Leggi l'articolo ? tinyurl.com/z8rjjbjm - facebook.com Vai su Facebook

Selva di Cadore, 86enne trovato morto nel bosco: era uscito per cercare un cervo ferito. L’uomo era stato dato per disperso giovedì sera dopo non essere rientrato da una passeggiata nei boschi di Landria. Sarebbe scivolato lungo un pendio erboso. - X Vai su X

Morto Bambi, il cervo più famoso d'Italia - Era ospite dell'oasi ecofaunistica Valmalenco di Braciascia a Chiesa in Valmalenco (Sondrio), costituita per ospitare l'animale, ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Bambi, il cervo più famoso d'Italia è morto: «Grazie per tutto quello che ci hai regalato. Ciao amico» - Bambi, il cervo più famoso d'Italia è morto ieri, lunedì 29 settembre, nell'oasi ecofaunistica Valmalenco di Braciascia a Chiesa in Valmalenco, Sondrio, dov'era ospite da diverso tempo. Si legge su ilgazzettino.it

È morto l’amato cervo Bambi. Era il più famoso del Belpaese - L’amato cervo salvato e adottato da Giovanni Del Zoppo, allevatore e minatore della Valmalenco che l’aveva... ilgiorno.it scrive