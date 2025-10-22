Cervo morto sul pick-up | due ragazzi denunciati per bracconaggio

Udinetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione antibracconaggio del corpo forestale regionale sull’altopiano di Lauco, dove due giovani sono stati denunciati per l’uccisione illegale di un cervo. L’intervento è scattato nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, nell’ambito di un servizio congiunto delle stazioni forestali di Villa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Morto Bambi, il cervo più famoso d'Italia - Era ospite dell'oasi ecofaunistica Valmalenco di Braciascia a Chiesa in Valmalenco (Sondrio), costituita per ospitare l'animale, ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Bambi, il cervo più famoso d'Italia è morto: «Grazie per tutto quello che ci hai regalato. Ciao amico» - Bambi, il cervo più famoso d'Italia è morto ieri, lunedì 29 settembre, nell'oasi ecofaunistica Valmalenco di Braciascia a Chiesa in Valmalenco, Sondrio, dov'era ospite da diverso tempo. Si legge su ilgazzettino.it

È morto l’amato cervo Bambi. Era il più famoso del Belpaese - L’amato cervo salvato e adottato da Giovanni Del Zoppo, allevatore e minatore della Valmalenco che l’aveva... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cervo Morto Pick Up