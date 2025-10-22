Cerveteri sequestrate 2 discariche abusive Trovati anche rifiuti pericolosi

Cerveteri, 22 ottobre 2025 – I carabinieri della stazione di Cerveteri, in collaborazione con la polizia locale e con il personale tecnico dell’Ufficio Ambiente del Comune, hanno effettuato un sopralluogo in un’area rurale del territorio, accertando gravi violazioni in materia ambientale e urbanistica. A seguito dei controlli, è stata denunciata in stato di libertà una donna di 39 anni, ritenuta responsabile della realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti non autorizzata. La donna è stata inoltre segnalata per abusi edilizi, consistenti nella realizzazione di manufatti in totale difformità o in assenza del permesso di costruire, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

