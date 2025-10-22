Cerveteri corso gratuito per il patentino dei cani di razze impegnative

Cerveteri, 22 ottobre 2025 – “C’è un tema di cui, purtroppo, ancora si parla poco ed è quello dell’obbligo del patentino per i possessori dei cani di razze, diciamo così, più impegnative. Oggi chiunque può acquistare e detenere questo tipo di animali, senza alcun requisito o formazione specifica. Per questo, a livello locale, pur non potendo sostituirci allo Stato, abbiamo comunque deciso di fare qualcosa di concreto, e abbiamo organizzato un corso per il rilascio di questi patentini ”. Così Alessandro Gnazi (Pd), assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, annuncia il corso di formazione rivolto ai proprietari di cani di grossa taglia, finalizzato al rilascio del patentino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it