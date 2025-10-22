Cerveteri corso gratuito per il patentino dei cani di razze impegnative
Cerveteri, 22 ottobre 2025 – “C’è un tema di cui, purtroppo, ancora si parla poco ed è quello dell’obbligo del patentino per i possessori dei cani di razze, diciamo così, più impegnative. Oggi chiunque può acquistare e detenere questo tipo di animali, senza alcun requisito o formazione specifica. Per questo, a livello locale, pur non potendo sostituirci allo Stato, abbiamo comunque deciso di fare qualcosa di concreto, e abbiamo organizzato un corso per il rilascio di questi patentini ”. Così Alessandro Gnazi (Pd), assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, annuncia il corso di formazione rivolto ai proprietari di cani di grossa taglia, finalizzato al rilascio del patentino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il protagonista puoi essere tu, a salvare la vita ad una persona in caso di emergenza puoi essere proprio tu! Domenica 19 ottobre Corso BLSD & PBLSD a Cerveteri: "Impara oggi, salva una vita domani" Per informazioni, iscrizioni e costi, contattare il numero: - facebook.com Vai su Facebook
Conduttori di cani, in arrivo il corso per ottenere il patentino - Il Comune di Macerata organizza la seconda edizione del corso gratuito per il patentino di conduttori di cani, in collaborazione con l'Ast, l'Università di Camerino e l'Ordine dei Medici Veterinari. Riporta ilrestodelcarlino.it
Corso per il patentino per conduttori di cani. Partite le iscrizioni - Torna venerdì 13 e sabato 14, negli spazi comunali gestiti dall’associazione Idea 88 in via Panfilo 19, il corso per conseguire il patentino per conduttori di cani. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Civitavecchia, corso gratuito per possessori di cani: giornate di formazione con rilascio patentino - A Civitavecchia è in programma un corso gratuito della Asl Roma 4 dedicato ai proprietari dei cani. Come scrive msn.com