La Fiorentina è precipitata in un baratro inatteso: ultima in classifica e svuotata di fiducia, sembra aver perso prima di tutto la testa. Quando una squadra smarrisce la propria identità mentale, il crollo tecnico è solo una conseguenza. Per capire come si ricostruisce la forza interiore di un gruppo in difficoltà, arriva in aiuto il pensiero di Marco Valerio Ricci, massimo esperto italiano di Programmazione Neuro Linguistica e mental coach di atleti e squadre d’élite - dalla Nazionale di rugby al romanista Niccolò Pisilli - capace di riaccendere quelle energie nascoste che trasformano la crisi in rinascita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Certezze, stimoli e inerzia. "Il cambio tecnico ha inciso. Ma i ribaltoni non servono»

