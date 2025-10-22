Cercasi casa per le famiglie vittime dell’incendio di Ozzano

Lo scorso 18 ottobre un grosso incendio ha causato seri danni ad un edificio di via Tolara di Sopra, a Ozzano dell’Emilia, nei pressi della facoltà di Veterinaria dell’università di Bologna. All’interno dello stabile vivevano quattro famiglie e diversi studenti che frequentano il vicino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

CERCASI NUOVA CASAURGENTEShera (femmina) e Spritz (maschio), entrambi di 13 anni e in salute, sono due cagnoloni buoni e affettuosi, abituati a vivere insieme. Purtroppo chi si è preso cura di loro per tutta la vita ha dei seri problemi di salute - facebook.com Vai su Facebook

Famiglie vittime Natisone chiedono danni al Viminale - Ammonta a un totale di 3,7 milioni di euro la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non, biologici e morali da parte delle famiglie Doros, Cormos e Molnar, ovvero i genitori e i fratelli ... Segnala ansa.it

Tragedia Natisone, le famiglie delle vittime chiedono i danni al Viminale - Ammonta a un totale di 3,7 milioni di euro la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non, biologici e morali da parte delle famiglie Doros, Cormos e Molnar, ovvero i genitori e i fratelli ... Segnala tg24.sky.it

Tragedia del Natisone: le famiglie delle vittime chiedono 3,7 milioni di risarcimento agli imputati - Le famiglie di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, i tre giovani morti nella piena del torrente Natisone il 31 maggio 2024, hanno presentato una richiesta di risarcimento complessiva di 3 ... fanpage.it scrive