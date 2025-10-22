Cerca di rubare 1.600 euro di Champagne e altro all’Esselunga

Ha cercato di rubare 25 bottiglie di champagne e altri oggetti all’Esselunga insieme a un complice, che però è riuscito a scappare. Per lui, invece, sono scattate le manette.Un uomo di 33 anni, cittadino romeno già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

