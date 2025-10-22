Centro storico l’area progressista lancia due proposte per la rigenerazione urbana

Due idee concrete per il rilancio del centro storico di Agrigento arrivano dall’area progressista, nell’ambito del percorso “Osserviamo e scriviamo insieme il programma”, promosso dal portavoce Nuccio Dispenza.“Una coppia straniera – racconta Dispenza – ha scelto di acquistare e restaurare una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it