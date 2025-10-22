Centro San Marco | riprendono le attività a sostegno dei più bisognosi
Pisa 22 ottobre 2025- Il centro San Marco riparte e diventa itinerante. Il punto di riferimento di un quartiere “difficile”, quello di Porta Fiorentina, che da anni offre gratuitamente sostegno alle famiglie che vivono situazioni di disagio, si reinventa anche per questa stagione, con tutte le difficoltà e gli ostacoli di una realtà che si basa sull’impegno dei volontari che lo tengono in vita. Alcune delle attività verranno svolte utilizzando spazi ulteriori: il supporto scolastico e lo sportello di ascolto arricchito dai consulenti della persona della coppia e della famiglia, si effettuerà anche presso le Scuole Convenzionate Fucini e Galilei, la ginnastica per i seniores alla sala prove della Stazione Leopolda ed il doposcuola al circolo Balalaika. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Il Centro Medico San Marco è con alcune delle principali compagnie assicurative (Gruppo Welion, Generali, Enasarco, Osa Next, My Assistence, Previmedical). Se hai bisogno di una , - facebook.com Vai su Facebook
Riprende i bulli vandali in centro a Porto Sant'Elpidio, il barista Marco Trobbiani (60 anni) picchiato a sangue dalla baby gang. La rabbia della figlia - «Faccio i complimenti ai genitori dei ragazzi, ora capisco perché i vostri figli sono dei teppisti - Scrive corriereadriatico.it
Riprende i bulli vandali in centro a Porto Sant'Elpidio, il barista Marco Trobbiani (60 anni) picchiato a sangue dalla baby gang. La rabbia della figlia - PORTO SANT’ELPIDIO Pestato a sangue il barista Marco Trobbiani da una baby gang, cinque- Riporta msn.com