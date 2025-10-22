Pisa 22 ottobre 2025- Il centro San Marco riparte e diventa itinerante. Il punto di riferimento di un quartiere “difficile”, quello di Porta Fiorentina, che da anni offre gratuitamente sostegno alle famiglie che vivono situazioni di disagio, si reinventa anche per questa stagione, con tutte le difficoltà e gli ostacoli di una realtà che si basa sull’impegno dei volontari che lo tengono in vita. Alcune delle attività verranno svolte utilizzando spazi ulteriori: il supporto scolastico e lo sportello di ascolto arricchito dai consulenti della persona della coppia e della famiglia, si effettuerà anche presso le Scuole Convenzionate Fucini e Galilei, la ginnastica per i seniores alla sala prove della Stazione Leopolda ed il doposcuola al circolo Balalaika. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro San Marco: riprendono le attività a sostegno dei più bisognosi