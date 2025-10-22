Centrale al Caleotto chiesto formalmente il referendum | La comunità deve poter decidere

Leccotoday.it | 22 ott 2025

Lecco Ideale e Appello per Lecco, due liste civiche di opposizione in consiglio comunale, hanno depositato, nella giornata odierna, al protocollo del Comune di Lecco, un'istanza formale per l'indizione di un referendum consultivo e confermativo sul progetto di centrale cogenerativa al Caleotto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

