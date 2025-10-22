Centrale al Caleotto chiesto formalmente il referendum | La comunità deve poter decidere
Lecco Ideale e Appello per Lecco, due liste civiche di opposizione in consiglio comunale, hanno depositato, nella giornata odierna, al protocollo del Comune di Lecco, un'istanza formale per l'indizione di un referendum consultivo e confermativo sul progetto di centrale cogenerativa al Caleotto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Centrale del Caleotto, Acinque: «Zero rischi, sarà sicura e a basse emissioni» Dopo le polemiche, i chiarimenti: «Non useremo metano se non serve, costa di più e non conviene». La nuova centrale, operativa tra due anni, garantirà che il 60% del calore prove Vai su Facebook
Centrale al Caleotto, non si placano le polemiche: “Emissioni inquinanti nel cuore della città” https://lecconotizie.com/politica/lecco-politica/centrale-al-caleotto-non-si-placano-le-polemiche-emissioni-inquinanti-nel-cuore-della-citta/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Centrale al Caleotto, chiesto formalmente il referendum: "La comunità deve poter decidere" - Lecco Ideale e Appello per Lecco: istanza formale al Comune per la consultazione sulla centrale legata al teleriscaldamento ... Segnala leccotoday.it