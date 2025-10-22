Cento mosaici per la Biennale

Ilrestodelcarlino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attività culturale del Polo museale della Fondazione Tito Balestra Onlus di Longiano, continua a distinguersi per la ricca programmazione di mostre temporanee, installazioni, presentazioni di libri, incontri, concerti e collaborazioni di rilievo, tra cui quella, ormai decennale, con l’ Accademia di Belle Arti di Ravenna. Grazie a questo sodalizio, che nel tempo ha dato vita a numerosi progetti di grande valore artistico e formativo, la Fondazione longianese ospiterà, in una delle sale al piano terra del Castello Malatestiano, l’installazione “ 100x100 Mosaico ”, un’opera collettiva composta da 100 mosaici di piccolo formato (10x10 cm) realizzati da studenti ed ex studenti dell’Accademia, alcuni dei quali oggi artisti affermati e docenti attivi nel panorama contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cento mosaici per la biennale

© Ilrestodelcarlino.it - Cento mosaici per la Biennale

Altri contenuti sullo stesso argomento

cento mosaici biennaleCento mosaici per la Biennale - L’attività culturale del Polo museale della Fondazione Tito Balestra Onlus di Longiano, continua a distinguersi per la ricca programmazione ... Lo riporta msn.com

cento mosaici biennaleA Ravenna è tempo di Biennale di Mosaico Contemporaneo - Con il tema “Luogo Condiviso”, questa edizione celebra il potere collettivo dell’arte musiva, capace di unire tempi, culture ... arte.sky.it scrive

cento mosaici biennaleParte la IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna con l’inaugurazione di “Around the Halls” negli alberghi - Questo fine settimana parte la IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna. Segnala ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Cento Mosaici Biennale