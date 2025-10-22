Cento mosaici per la Biennale
L’attività culturale del Polo museale della Fondazione Tito Balestra Onlus di Longiano, continua a distinguersi per la ricca programmazione di mostre temporanee, installazioni, presentazioni di libri, incontri, concerti e collaborazioni di rilievo, tra cui quella, ormai decennale, con l’ Accademia di Belle Arti di Ravenna. Grazie a questo sodalizio, che nel tempo ha dato vita a numerosi progetti di grande valore artistico e formativo, la Fondazione longianese ospiterà, in una delle sale al piano terra del Castello Malatestiano, l’installazione “ 100x100 Mosaico ”, un’opera collettiva composta da 100 mosaici di piccolo formato (10x10 cm) realizzati da studenti ed ex studenti dell’Accademia, alcuni dei quali oggi artisti affermati e docenti attivi nel panorama contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
