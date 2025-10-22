Cendrim Kameraj la promessa svizzera che ha coinciso con Cristiano Ronaldo e ora lavora nell’edilizia

2025-10-21 11:39:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: È stato costretto a farlo il terzino destro Cendrim Kameraj, diventato una delle grandi promesse del calcio svizzero andare in pensione nell’estate del 2024, a soli 25 anni dopo una serie di gravi infortuni che ne segnarono la carriera. In soli sette anni, la sua vita prese una svolta radicale: tre rotture dei legamenti Hanno concluso presto la sua carriera. Oggi, lontano dagli stadi, lavora in un’impresa edile. “Forse avrei potuto essere più paziente o ascoltare meglio il mio corpo prima. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

