Cena a 4 mani | 6 novembre
?? Cena a 4 Mani? Giovedì 6 Novembre 2025? Start ore 21:00? Gusti Giusti – Nociglia (Via Trento, 32)Due talenti, una sola esperienza gourmet:??? Gianmarco Manni & Massimiliano Tasselli si incontrano per una serata unica, dove creatività, tecnica e gusto si fondono in un percorso sensoriale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
