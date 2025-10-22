Celik torna sul gol di Bonny | Lo abbiamo analizzato e abbiamo visto… La rivelazione del terzino della Roma

Inter News 24 Celik torna sul gol di Bonny: «Lo abbiamo analizzato e abbiamo visto.». La rivelazione del terzino della Roma sulla rete del KO contro l’Inter. La sconfitta interna contro l’Inter brucia ancora in casa Roma, soprattutto per le modalità con cui è arrivato il gol decisivo. L’errore difensivo che ha spalancato la porta all’attaccante francese della Beneamata, Ange-Yoan Bonny, è stato oggetto di un’attenta analisi video a Trigoria. Lo ha confermato il terzino turco Zeki Çelik, intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen. Çelik ha ammesso che la squadra, come di consueto dopo ogni partita, ha rivisto e analizzato l’azione incriminata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Celik torna sul gol di Bonny: «Lo abbiamo analizzato e abbiamo visto…». La rivelazione del terzino della Roma

