Celik rinnoverà con la Roma? Ecco cosa ha detto il terzino giallorosso

Celik e la Roma: il futuro del terzino tra rinnovo e ambizioni. La situazione attuale dei giallorossi Zeki Çelik, terzino destro turco della Roma, ha recentemente parlato del suo futuro nel club giallorosso. In occasione della conferenza stampa pre-partita contro il Viktoria Plzen, il difensore ha dichiarato: «Sono contento qui, vedremo» riguardo alla possibilità di .

