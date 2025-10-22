Celestina Vacchini trovata mummificata in casa a San Giuliano Milanese forse morta da quasi 10 anni fa

Notizieaudaci.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Giuliano Milanese, una casa chiusa da anni e una scoperta agghiacciante. Una casa chiusa da anni, nessuna risposta al campanello, un debito condominiale di decine di migliaia di euro e una procedura giudiziaria arrivata ormai all’epilogo. Nella mattinata di martedì 21 ottobre, a San Giuliano Milanese, la polizia locale ha fatto una scoperta agghiacciante: i resti mummificati di Celestina Vacchini, un’anziana insegnante in pensione che oggi avrebbe compiuto 90 anni. Il decesso risalirebbe a quasi 10 anni fa. “Era una donna sola, nessuno veniva a trovarla” – hanno riferito i residenti. “Mio marito sostiene di averla vista nel 2014”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

celestina vacchini trovata mummificata in casa a san giuliano milanese forse morta da quasi 10 anni fa

© Notizieaudaci.it - Celestina Vacchini trovata mummificata in casa a San Giuliano Milanese, forse morta da quasi 10 anni fa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La cercano per i debiti condominiali: la trovano mummificata in casa. Era morta da anni - Il suo scheletro è stato rinvenuto dall'ufficiale giudiziario durante l'avvio del pignoramento ... Riporta today.it

celestina vacchini trovata mummificataCelestina Amelia Vacchini trovata in casa sul pavimento: la novantenne era morta da anni - Il cadavere della donna, ormai ridotto a uno scheletro, trovato dall’ufficiale giudiziario e dalla polizia locale si San Giuliano che dovevano notificare la messa all’asta della casa per mancati pagam ... Scrive msn.com

celestina vacchini trovata mummificataCelestina Vacchini trovata morta in casa dopo molti anni, il sindaco: “Era sola, nessuno ha denunciato la scomparsa” - Dopo molti anni sono stati ritrovati i resti ossei di Celestina Vacchini nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese (Milano) ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Celestina Vacchini Trovata Mummificata