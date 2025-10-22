Celestina Vacchini trovata mummificata in casa a San Giuliano Milanese forse morta da quasi 10 anni fa
San Giuliano Milanese, una casa chiusa da anni e una scoperta agghiacciante. Una casa chiusa da anni, nessuna risposta al campanello, un debito condominiale di decine di migliaia di euro e una procedura giudiziaria arrivata ormai all’epilogo. Nella mattinata di martedì 21 ottobre, a San Giuliano Milanese, la polizia locale ha fatto una scoperta agghiacciante: i resti mummificati di Celestina Vacchini, un’anziana insegnante in pensione che oggi avrebbe compiuto 90 anni. Il decesso risalirebbe a quasi 10 anni fa. “Era una donna sola, nessuno veniva a trovarla” – hanno riferito i residenti. “Mio marito sostiene di averla vista nel 2014”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
