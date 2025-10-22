Celestina Vacchini trovata morta in casa dopo molti anni il sindaco | Era sola nessuno ha denunciato la scomparsa

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo molti anni sono stati ritrovati i resti ossei di Celestina Vacchini nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese (Milano). "Due anni fa il Comune ha avviato una pratica di irreperibilità anagrafica per avere sue notizie", ha spiegato il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, a Fanpage.it. "Il vero tema è che la signora non aveva parenti o legami e, dunque, nessuno ne ha denunciato la scomparsa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

